محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 10 يناير 2024

9 يناير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
10 يناير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 07&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2 &#160 قدم.

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