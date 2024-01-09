حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 10 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب في المساء و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 35 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 07°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.