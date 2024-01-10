“الصحة”: استلام مفاتيح أول مركز صحي في “المطلاع السكنية” بقطاع “N9”

بحضور مدير منطقة الجهراء الصحية د. جمال الدعيج وم. خلدون الضويحي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تم صباح اليوم التوقيع على استلام مفاتيح أول مركز صحي، في مدينة المطلاع السكنية في القطاع N9.

وقال الدعيج، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن «هذه الخطوة تجري في سياق حرص وزارة الصحة ممثلة بالوزير د. أحمد العوضي ووكيل الوزارة بالتكليف د. عبدالرحمن المطيري على تطوير الخدمات الصحية في منطقة الجهراء الصحية والتوسع فيها بحيث تواكب التوسع السكاني التابع للمنطقة، حيث إن هناك ما يقارب من خمسائة أسرة ممن سكنوا فعليا بمدينة المطلاع السكنية».

وأشار الدعيج، إلى أن المركز سيقوم بتقديم الرعاية الصحية في تخصصات الطب العام وطب الأطفال وتطعيمات الأطفال ورعاية الأمومة والحوامل ورعاية مرضى السكر ورعاية كبار السن وعلاج الأسنان كما يوجد به قسم للمختبرات والعمليات الصغرى، وجاري العمل على تجهيز المركز وافتتاحه. لاستقبال الزوار خلال الأيام القادمة.

والجدير بالذكر، أنه يوجد حاليا مركز إسعاف قرب مركز المطلاع لتقديم خدمات الإسعاف والطوارئ الطبية تم افتتاحه شهر نوفمبر الماضي تحت رعاية وزير الصحة.