أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء وقف صرف وبيع المستحضرات التي تحتوي على مادتي (Pregabalin بريغابالين) و (Gabapentin غابابنتين) في الصيدليات الأهلية وصيدليات المستشفيات الأهلية.

وأوضحت (الصحة) في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار مواصلة جهود المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوصية اللجنة المشتركة لتنسيق العمل في تنفيذ أحكام القانونين (74 لسنة 1983) و(48 لسنة 1987) بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وأشارت إلى أن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أصدر قرارا وزاريا يقضي بنقل تلك المواد من جدول (مواد ومستحضرات مصرح صرفها في القطاعين الحكومي والخاص) إلى جدول (مواد ومستحضرات مصرح صرفها في مرافق وزارة الصحة فقط).

ولفتت إلى أن الوزير اتخذ القرار بعد رصد بعض الزيادات غير المبررة في وصف بعض المؤثرات العقلية في بعض مؤسسات القطاع الأهلي (الخاص).

وكان وزير الصحة قد أصدر في وقت سابق قرارا يقضي بإنشاء نظام إلكتروني مركزي تحت رقابة الوزارة يتم خلاله متابعة ومراقبة انتظام تسجيل الوصفات الطبية الخاصة بمواد ومستحضرات المؤثرات العقلية المصروفة من صيدليات القطاع الأهلي.

كما الزم القرار جميع صيدليات القطاع الأهلي الحاصلة على ترخيص الاتجار في مستحضرات المؤثرات العقلية وتنظيم تداولها التسجيل في النظام الالكتروني وذلك وفق الشروط والإجراءات المحددة.