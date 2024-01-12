حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 13 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
13 يناير 2024
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .
ليلاً:
مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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