حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 13 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.