حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 14 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 12°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.