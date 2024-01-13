حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 14 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 12°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
أضف تعليق