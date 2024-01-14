طلال الخالد: سأخدم أهل الكويت إلى آخر يوم في عمري

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أن «خدمة أهل الكويت شرف لنا جميعاً، وهذا واجب أصيل على الجميع»، مشدداً على «التسهيل والتيسير على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر في جميع قطاعات وزارة الداخلية».

وأشاد الخالد خلال تكريمه فريق عمل الموارد البشرية وتقنية المعلومات المختص بتحويل الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات وزارة الداخلية الخدمية إلى خدمات رقمية بجهود الفريق المتواصلة وإنجازاته المتتالية في تطوير المنظومة التكنولوجية الأمنية وتقديم كافة الخدمات الأمنية (أونلاين).

وقال الخالد: «أكبر عز أن نكون عبيداً لله تعالى، وأكبر شرف أن نخدم أهل الكويت»، مضيفاً «وجودنا في كراسينا وفي مواقعنا هو لخدمتهم، وهذا أكبر شرف أن نخدم أهل الكويت ونسهل أمورهم ونحافظ على مصالحهم».

وشدد على أنه «سواء كنا في هذا المكان أو غيره، قطعنا على أنفسنا عهداً ووعداً أمام الله تعالى وأمام أهل الكويت، أننا سنخدم أهل الكويت إلى آخر يوم في عمرنا، وهذا هو الشرف».

وأعرب الخالد عن الفخر بالطاقات الشبابية من الرجال والنساء، الذين قاموا بإنجازات من وراء الكواليس، تحتاج في أماكن أخرى داخل وخارج الكويت إلى شركات متخصصة لإنجاز جزء منها بمبالغ وعقود.

وحضر التكريم وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي الصباح.