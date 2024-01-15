محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 16 يناير 2024

15 يناير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
16 يناير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 15&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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