حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 16 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
16 يناير 2024
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2   قدم.
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