حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 16 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.