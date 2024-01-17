رئيس الوزراء: المرحلة الجديدة من تاريخ الكويت تموج بالتحديات

أكد سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة التي يحملها والوزراء في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في كتاب تشكيل الوزارة الجديدة الذي رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم الأربعاء إن «هذه المرحلة تتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل وطننا الغالي وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيه».

وذكر سموه في كتاب تشكيل الوزارة الجديدة « تلقيت بيد العرفان والتقدير أمركم السامي الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 4 يناير 2024م، بتعييني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة لنتولى معاً حمل الأمانة العظيمة والمسؤولية الثقيلة في مرحلة جديدة من تاريخ الكويت الحبيبة تموج بالتحديات والتطلعات، وتتطلب المزيد والمزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل وطننا الغالي وتحقيق تطلعات وأماني مواطنيه.

وتنفيذاً لأمركم السامي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة الذين سيشاركونني بكل عزم وجهد أداء المسؤولية الوطنية التي كلفنا بها، واضعين نصب أعيننا أن نكون عند حسن ظن سموكم حفظكم الله ورعاكم، على مواجهة التحديات والمعوقات وتجاوزها لتحقيق الغايات المنشودة في سبيل رفعة الكويت الحبيبة وازدهارها، فإنه يشرفني أن أرفع لمقام سموكم حفظكم الله ورعاكم، أسماء الأخوة – الذين قبلوا مشكورين وفق مسؤولية المناصب الوزارية المرشح كل منهم لتوليها، فإن حاز هذا الترشيح قبولاً لدى سموكم، تفضلتم وأصدرتم المرسوم اللازم لتشكيل الوزارة.

حضرة صاحب السمو الأمير حفظكم الله ورعاكم انني إذ أؤكد لسموكم وإخواني الوزراء وافر الشكر والاعتزاز على ثقة سموكم الغالية لحمل الأمانة وهي ثقة تكليف لا تشريف، فإننا نعاهد الله سبحانه أولاً ثم سموكم وأهل الكويت الحبيبة بالعمل الدؤوب وبذل الغالي والنفيس لتنفيذ توجيهات سموكم السديدة والنصائح الحكيمة ولتنفيذ ما يتطلبه الإصلاح المنشود في شتى مجالات الحياة لاستشراف الغد المشرق والمزدهر لوطننا الحبيب.

أدعو الله سبحانه أن يعيننا على الوفاء بالعهد وأن يوفقنا جميعاً في أداء مهام الأمانة التي كلفتمونا بها وأن يعيننا على القيام بمسؤولياتها لرعاية مصالح البلاد والمواطنين، وأن يحفظ سموكم برعايته ويسدد على دروب الخير خطاكم».