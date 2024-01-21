“السكنية”: سلّمنا مباني حكومية لتشغليها رسمياً في مدينة المطلاع السكنية

أنجزت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عبر قطاعات التنفيذ لديها، 19 مبنى حكومياً بين مدارس ومراكز صحية ومراكز بلدية ومخافر وفروع جمعيات تعاونية وغيرها من مباني الخدمات العامة في مدينة المطلاع السكنية، وتسليمها للجهات المعنية لتشغليها رسمياً.

وقال مدير مشروع المباني العامة في مدينة المطلاع منذر الأستاذ، اليوم الأحد، إن «المشروع هو عبارة عن إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضاحية «N10» في مدينة المطلاع السكنية، ويتكون المشروع من 19 مبنى عبارة عن مدارس ومركز صحي ومجموعة محال ومساجد.

وأشار الأستاذ، إلى أن قيمة المشروع هي 31 مليون دينار، وتم تسليم مجموعة من المساجد وبالإضافة إلى المركز الصحي.

ومن جانبها، قالت مهندسة المشروع زهراء الزلزلة إن« المشروع يتكون من مركز صحي تخصصي و4 مساجد محلية في 4 قطع من الضاحية N10 مع ملحقاتها (سكن الإمام ومبنى الوضوء)، بالإضافة إلى روضة ومدرسة ابتدائي ومتوسطه للبنين والبنات وثانوية للبنات».

ومن ناحيته، أضاف المهندس أحمد القريني أن عدد المباني العامة في ضاحية N10 يبلغ 19 مبنى ومنها 4 مساجد ومدارس في جميع المراحل التعليمية وتم تنفيذ وتسليم 4 أفرع جمعية إلى أملاك الدولة.