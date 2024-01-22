رئيس الوزراء: استقلالية السلطة القضائية ركن أساسي لتحقيق العدالة

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد صباح السالم بزيارة، اليوم الإثنين، إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار د. عادل بورسلي وذلك في مبنى المجلس الأعلى للقضاء، بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل سعيد الغريب.

وأكد سموه في تصريح صحفي في ختام الزيارة حرص الحكومة على التعاون مع السلطة القضائية لخدمة مصالح الوطن وحماية حقوق الأفراد انطلاقا من التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والتزاما بالمادة (50) من الدستور.

وأعرب عن اعتزازه البالغ بكفاءة ومهنية رجال السلطة القضائية وما يقدمونه من جهود لضمان حماية حقوق الأفراد وحفظ مقومات ومقدرات الدولة وإرساء ميزان العدالة في إطار الدستور والقانون مؤكدا أن استقلالية السلطة القضائية ركن أساسي لتحقيق العدالة الناجزة.