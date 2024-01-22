محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 23 يناير 2024

22 يناير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
23 يناير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة .

ليلاً:
مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 42 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 30°
الحرارة الصغرى: 12&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

6 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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