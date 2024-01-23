“السكنية”: تسلمنا 113 مبنى في المطلاع تمهيداً لتسليمها إلى الجهات الحكومية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الثلاثاء، تسلمها 113 مبنى عاما في مدينة المطلاع السكنية، وذلك بعد إتمام إنجازها وفق أعلى المعايير، تمهيدا لتسليمها إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة وتشغيلها بالتزامن مع سكن المواطنين والانتهاء من بناء قسائمهم.

وقالت «السكنية» في بيان صحافي إنه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء أوصلت التيار الكهربائي لعدد 102 مبنى، كما سلمت الجهات 28 مبنى وجرى تشغيلها فعليا.

وأفادت بأن «ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية حول اكتمال المباني العامة في مدينة المطلاع في 2040، غير دقيق، واجتزاء للحقيقة» مؤكدا استمرارها في رفد المدينة وتجهيزها بالمباني وفق الخطط والبرامج الزمنية الممتدة وسيتم طرحها تباعاً.

وذكرت أن المباني الخدماتية الرئيسية والتي يحتاج لها المواطن جاهزة حالياً في أغلب الضواحي السكنية ولن يجد المواطنون أي نقص فيها مع التزام المؤسسة بزيادة المباني العامة مثل المدارس وغيرها وفق احتياجات المواطنين ومواكبة لزيادة أعدادهم من خلال النمو السكاني جرياً على سياسة في جميع مدنها وضواحيها السابقة التي استمر بناء المباني العامة فيها حتى بعد سكن المواطنين بسنوات تبعاً للحاجات التي أوجبها النمو السكاني.

كما أكدت المؤسسة استمرار العمل في تنفيذ مبان أخرى تابعة لعقود تم طرحها مؤخراً وفق الجدول الزمني المحدد والتي تخص مشاريع خدمية واستثمارية وتعليمية وصحية إضافية.

وذكرت أن المباني الجاهزة في مدينة المطلاع السكنية للتشغيل تشمل «20 مبنى مدرسة، و26 مسجداً وجامعاً، و3 مراكز صحية وتخصصية، مركز إطفاء ومركزين للبلدية وعدد 2 من المباني لكل من (البريد، المخفر، بلدية، وحدات اجتماعية، خدمة مواطن، سوق مركزي)».

ولفت إلى استمرار العمل حاليا على تنفيذ 27 مبنى في المشاريع التي تم طرحها مؤخراً وتشمل مركزين صحيين ومثلهما للإسعاف وسوقين مركزيين ومخفري شرطة ومركزي خدمة مواطن ومجموعتي محالّ تجارية ومبنيين تابعين للبلدية ووحدتين اجتماعيتين ومركزي تنمية ومبنيي بريد ومثلهما لوزارة التجارة، وثلاثة أفرع للغاز بالإضافة إلى مقسم هاتف وبريد رئيسي.

وأكدت حرصها على توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسريع وتيرة أعمال العقود الخاصة بالمباني العامة لضمان تشغيلها مع انتهاء بناء المواطنين لقسائمهم السكنية.