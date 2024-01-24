وزير الإسكان يتفقد عملية إجراء القرعة على الدفعة (11) لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله

تفقد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور سالم الحجرف اليوم الاربعاء عملية اجراء القرعة على الدفعة ال11 من الضاحية (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله.

وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي إن الوزير الحجرف اطلع على آلية القرعة التي شملت توزيع 285 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 12 اكتوبر 2004.

وأضافت المؤسسة أن الوزير وجه قياديي المؤسسة لتسريع وتيرة التوزيعات وطرح المناقصات الخاصة بأعمال البنية التحتية في المدينة تأكيدا على التزام المؤسسة بتعهداتها أمام المواطنين وتوفير الخدمات لهم بالتزامن مع تسليمهم أذونات البناء وفق الجدول الزمني المحدد.

وذكرت أن الوزير استمع كذلك إلى ملاحظات السادة المواطنين ودعا إلى تذليل أي معوقات قد تواجه المراجعين.