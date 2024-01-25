حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 26 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل إلى مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب في المساء .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 19°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.