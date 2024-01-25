حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 26 يناير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل إلى مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب في المساء .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2   قدم.
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