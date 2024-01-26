مغردون ينتقدون قرار فتح “الالتحاق بعائل”: الله يرحم أيامك يا طلال الخالد

انتقد مغردون ومواطنون قرار وزارة الداخلية الأخير بفتح الالتحاق بعائل ، مستغربين اتخاذ مثل هذا القرار قبل الانتهاء من انجاز مشاريع معالجة التركيبة السكانية.

وجاء في التغريدات انتقادات على الفئات المستثناة من شرط الراتب للالتحاق بعائل معتبرينه ان هذا القرار ليس سوى “ضحك على الذقون” يوسع رقعة المشمولين بالقرار دون ضوابط.

وعلى الجانب الآخر اعتبر مغردون ان هذا القرار يحقق الاستقرار للعمالة (العزاب) ويحسن الاوضاع الاقتصادية في بعض أنشطة التجزئة.

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