سمو رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية إلى مقر (قوة واجب مبارك)

قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة تفقدية إلى مقر قوة واجب مبارك التابعة للجيش الكويتي في شمال البلاد.

ورافق سموه خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

واستمع سموه إلى إيجاز عن واجبات قوة مبارك التي ترتكز في الحدود الشمالية للبلاد والمهام المختلفة المناطة بها واطلع سموه على الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة حدود البلاد.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي الجيش الكويتي.

وقال سموه إن “الآباء والأجداد والأسلاف صدقوا ما عاهدوا الله عليه من خلال شعار الشرف والعزة (الله، الوطن، الأمير) وهو ما يجسد قيم الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة والشعب الكريم”.

وأضاف سموه مخاطبا منتسبي الجيش الكويتي إن هذه أمانة تحملونها للجيل الحالي ونيابة عن الأجيال القادمة عبر تمثيلكم للدفاع عن البلاد مؤكدا سموه استعداد الحكومة لتوفير كل ما يلزم لتمكين الجيش الكويتي من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه.