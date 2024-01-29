رئيس مجلس الأمة: قسم نائب الأمير من موقع الرئاسة سابقة يمكن الاستمرار عليها

قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إن أداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية في الجلسة الخاصة اليوم الاثنين من المنصة وموقع الرئاسة تعد “سابقة يمكن أن نستمر عليها فيما بعد.”

وأضاف السعدون في كلمة له خلال الجزء المخصص من الجلسة لقسم نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أنه “حاول أن يعود الى كل السوابق ولكن لم تكن هناك حالات مماثلة لذلك سيكون قسم نائب الأمير من المنصة في موقع رئيس مجلس الأمة”.

وأوضح أن “ما ورد في الأمر الأميري بتكليف سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير تضمن أمرين أولهما المادة الأولى أن التكليف يستمر طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد فيما تضمنت المادة الثانية استمرار هذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد وبالتالي قسم اليوم لسمو نائب الأمير سيكتفى به مرة واحدة متى ما غاب سمو الأمير إلى حين تعيين ولي العهد سيصبح سمو رئيس الوزراء نائبا للأمير”.

ورفع السعدون جلسة المجلس الخاصة بعد انتهاء نائب الأمير من أداء اليمين الدستورية على أن تعقد الجلسة العادية يومي السادس والسابع من فبراير المقبل.

وكان سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء قد أدوا اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الاثنين لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة عملا بالمادة (91) من الدستور.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وصدر في 4 يناير الحالي أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء فيما صدر في 17 من الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيرا وأدوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير في اليوم نفسه.

كما صدر أمس الأحد مرسوم أميري بتعيين شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وأدى المعوشرجي اليمين الدستورية أمام سموه في اليوم ذاته.