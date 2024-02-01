“الحرية لعبدالله فيروز” .. مغردون يطالبون بالكشف عن مصيره

تفاعل مغردون مع ما يتردد عن اعتقال أو اختفاء المغرد والناشط عبدالله فيروز .

ولم يعلن فيروز أي معلومة حول مصيره ، ولم تعلن أي جهة مسؤولة أي بيان أو تصريح عن ما يفيد عن أسباب اختفاء عبدالله فيروز.

“الحرية لعبدالله فيروز” هاشتاق مازال التفاعل فبه مستمرا عن قضية اختفاء عبدالله وعدم معرفة مصيره.

https://x.com/prettysno/status/1752810729013387527?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

https://x.com/khalid_rasheedi/status/1752810610209784141?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

https://x.com/zeyadsanad/status/1752810060458185078?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

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https://x.com/falehalkhudair1/status/1752807943752282590?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

https://x.com/ahmdalmaimoni/status/1752795146515595548?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA