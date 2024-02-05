إعادة “التأشيرات” تثير جدلاً على موقع وزارة الداخلية في منصة X

حصد قرار وزارة الداخلية بشأن الزيارة العائلية والسياحية والتجارية تفاعلاً واسعا في مواقع وزارة الداخلية على منصات التواصل الاجتماعي ومنها منصة X.

وفي وقت اشاد البعض بالقرار معتبرينه قراراً جيداً ذو انعكاسات اقتصادية واجتماعية ايجابية،

يراه البعض قراراً مستعجلاً لم تسبقه أي دراسة ولم ينتظر حتى صدور قانون الاقامة الجديد ضمانا لتطبيقه على الوجه الأكمل والصحيح.

وشكك بعض المغردين بقدر الوزارة على تطبيق الشروط الجديدة المذكورة في القرار ، مطالبين وزير الداخلية بالوكالة بضمان تطبيقه دون استثناءات وتطبيق القرار بالكامل بالشروط الجديدة.

https://x.com/salemm202/status/1754492395729588541?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

https://x.com/mohamed1985552/status/1754487259456307618?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

https://x.com/almstsharal3adl/status/1754504848517611828?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

https://x.com/yonko_bo3zoz/status/1754505949891486090?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

https://x.com/blue2_bluee/status/1754516793974981119?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

https://x.com/shaamshoon11/status/1754489004588712406?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA

https://x.com/bshayeraladwani/status/1754498447762239805?s=46&t=uhbLyub7rv64J3B7-CtISA