مراسم استقبال رسمية لسمو أمير البلاد بقصر العلم في سلطنة عمان

أقيمت بقصر العلم عصر اليوم مراسم الاستقبال الرسمية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه رعاه الله لسلطنة عمان الشقيقة.

هذا ولدى عبور الموكب الرسمي المقل لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بوابة مسقط اصطفت على جانبي الطريق مجموعة من الهجانة السلطانية للترحيب بسموه رعاه الله وقد رافق الموكب كوكبة من فرسان الخيالة السلطانية وخيالة الحرس السلطاني بمصاحبة الموسيقى العسكرية الراكبة حتى مبنى المتحف الوطني.

وعند وصول الموكب الرسمي إلى الساحة الخارجية لمدخل قصر العلم اصطفت مجموعة من الفرسان وعدد من المواطنين في استقبال شعبي لسموه حفظه الله.

ولدى وصول الموكب الرسمي إلى الساحة الداخلية لقصر العلم أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه رعاه الله وعزفت موسيقى الحرس السلطاني (المقطوعة المنتظرة) ونفخت الأبواق بعدها اصطحب جلالة السلطان المعظم سموه حفظه الله ورعاه إلى منصة الشرف حيث تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت.

بعدها تفضل سموه رعاه الله بمصافحة عدد من أصحاب السمو ورئيس مجلس الشورى وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة العمانية كما قام جلالة السلطان المعظم بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه حفظه الله.