محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 11 فبراير 2024

10 فبراير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد
11 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
غير مستقر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية و فرصة للغبار .

ليلاً:
مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

7 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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