حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 11 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

غير مستقر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية و فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 19°

الحرارة الصغرى: 13°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

7 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.