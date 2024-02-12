محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 13 فبراير 2024

12 فبراير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
13 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1 &#160 قدم.

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