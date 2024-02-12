حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 13 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
13 فبراير 2024
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 1   قدم.
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