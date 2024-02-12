حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 13 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبرودة إلى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 1 قدم.