“التربية”: دوام مرن للمعلمين بداية من الغد

بتوجيهات مباشرة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني قررت وزارة التربية تطبيق آلية تجريبية للدوام المرن للمعلمين بداية من يوم غد الخميس وذلك لمراعاة طبيعة مهنة التعليم الخاصة.

وقالت وكيلة التربية بالتكليف أنوار الحمدان أنه تم دمج نظام تطبيق إثبات الحضور والانصراف بالبصمة مع مفهوم العمل المرن للإسهام في خلق بيئة تعليمية مريحة للمعلمين، موضحة أنه يُمكن للمعلمين بالمدارس إثبات حضورهم وانصرافهم بمرونة وبناءً على جداولهم اليومية مع التزامهم بجميع حصصهم الدراسية خلال اليوم وذلك تماشيا مع تطبيق قوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية وتحقيقا لمبدأ العدالة والنزاهة وسعيا لتوفير الرضا الوظيفي لجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية. وأضافت الحمدان في بيان صحافي أن التربية ستطبق الآلية التجريبية للدوام المدرسي المرن في جميع مدارس رياض الأطفال ومدارس التعليم العام والتعليم الخاص «المدارس العربية» والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة .

وأوضحت أنه تم تحديد أوقات الدوام الفعلي بشكل يتوافق مع النظم واللوائح المعمول بها وبما يتناسب مع عمل المؤسسات التعليمية ذات طبيعة العمل الخاص وذلك حرصاً من وزارة التربية على توفير مستوى عالي من الراحة وسعيا لتحقيق بيئة عمل ملائمة، لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، حيث يتيح للعاملين التوازن بين مسؤولياتهم بشكل أفضل، مما ينعكس على مستوى الأداء العام.

وأشارت الى أن ساعات العمل الفعلية في مرحلة رياض الأطفال للتعليم ستكون بواقع 5 ساعات عمل يوميا، فيما تكون ساعات الدوام الفعلية في للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية للتعليم العام والتعليم الخاص «المدارس العربية» والتعليم الديني بواقع 6 ساعات عمل يومياً مع احتساب فترة سماح مدتها 45 دقيقة من ضمن الدوام الفعلي.

وشددت على أن الإدارة المدرسية مطالبة بمتابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة، على أن تطبق بشأنها حالات الاستئذان والغياب وفق القوانين والإجراءات المتبعة، كما تطبق قرارات تخفيف ساعات العمل حسب قانون حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمجالس الطبية وفق اللوائح المعمول بها.