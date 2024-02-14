محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 15 فبراير 2024

14 فبراير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
15 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

ليلاً:
مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية قد تكون غزيرة و فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 15&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

7 – 3 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
6 – 3 &#160 قدم.

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