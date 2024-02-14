حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 15 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الخميس
15 فبراير 2024
حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .
ليلاً:
مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية قد تكون غزيرة و فرصة للغبار .
الحرارة العظمى: 25°
الحرارة الصغرى: 15°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
7 – 3 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
6 – 3   قدم.
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