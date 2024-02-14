حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 15 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 55 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار رعدية قد تكون غزيرة و فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 25°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

7 – 3 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 3 قدم.