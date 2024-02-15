حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 16 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 18 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

مائل للبرودة و تقل السحب و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 31°

الحرارة الصغرى: 18°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.