حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 16 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 18 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
مائل للبرودة و تقل السحب و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 18°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
6 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2   قدم.
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