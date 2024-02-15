محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 16 فبراير 2024

15 فبراير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
16 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 18 – 55 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
مائل للبرودة و تقل السحب و تقل فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 18&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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