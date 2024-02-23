حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 24 فبراير 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

7 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 1 قدم.