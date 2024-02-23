محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 24 فبراير 2024

23 فبراير، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
24 فبراير 2024

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار .

ليلاً:
مائل للبرودة و غائم والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

7 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 1 &#160 قدم.

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