جمعية متلازمة الداون: تطوير الحالة العقلية والذهنية لفئة متلازمة الداون عبر البرامج المقدمة لهم

أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون الدكتورة صديقة العوضي الحرص على بناء جيل لمواجهة مشاكل الحياة من خلال تطوير الحالة العقلية والذهنية لفئة متلازمة الداون عبر البرامج المقدمة لهم.

جاء ذلك في كلمة ألقتها العوضي اليوم الثلاثاء خلال ملتقى اليوم العالمي لمتلازمة الداون 2024 الذي نظمته الجمعية تحت عنوان (كورموسوم 21/3).

وأوضحت العوضي أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص التساوي ودمج أبناء متلازمة الداون مع كافة فئات المجتمع إذ يمتازون بالقدرات الفريدة التي تبدأ مبكرا منذ ولادتهم وذلك من خلال التعاون المشترك بين الأب والأم والطاقم الطبي.

من جانبها أكدت الرئيسة الفخرية لنادي الكويت الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة الصباح في كلمة مماثلة أن الشباب الكويتي بجميع فئاتهم هم الاستثمار الحقيقي للوطن ويجب توفير كافة سبل تحقيق النجاح لهم.

وأشارت إلى صعوبة التحديات التي يواجهونها أبناء متلازمة الداون مؤكدة ضرورة تعزيز الوعي العام لهذه الفئة والدفاع عن حقوقهم ودمجهم مع المجتمع وتوفير حياة الرفاهية لهم.

يذكر أن اليوم العالمي لمتلازمة داون اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2011 للتوعية بمتلازمة الداون ودعمهم وتحديد يوم 21 مارس من كل عام للدلالة على تفرد الثلث الثلاثي (التثلث الصبغي) للكروموسوم الذي يسبب متلازمة داون.