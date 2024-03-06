حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 07 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 28°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

5 – 2 قدم.