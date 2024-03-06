محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 07 مارس 2024

6 مارس، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
07 مارس 2024

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة و فرصة لتكون الضباب الخفيف في المساء .

ليلاً:
مائل للبرودة و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
5 – 2 &#160 قدم.

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