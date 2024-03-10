حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 11 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

مائل للبرودة والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 29°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 3 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

6 – 2 قدم.