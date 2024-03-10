محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 11 مارس 2024

10 مارس، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
11 مارس 2024

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
مائل للبرودة والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 29°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

6 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
6 – 2 &#160 قدم.

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