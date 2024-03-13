37 مرشحا ومرشحة في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024)

تقدم 37 مرشحا ومرشحة (30 ذكور – 7 إناث) اليوم الأربعاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في اليوم العاشر والأخير لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل.

وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتحه يوم الاثنين الماضي 258 مرشحا (244 ذكور – 14 إناث) وبعد تسجيل ثلاث حالات تنازل عن الترشح فقد أصبح عدد المرشحين 255 مرشحا.

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم العاشر والأخير لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي: – الدائرة الأولى 9 مرشحين (8 ذكور – 1 إناث) هم: (أحمد جاسم الصفار – عبدالله عبدالحسين مظفر – عبدالله محمد المطيري – علي كاظم بن زيد – فاطمة خالد كرم – فخري هاشم رجب – مبارك سليمان الطراد – مصطفى يعقوب بهبهاني – ناصر محمد النصرالله).

– الدائرة الثانية 7 مرشحين (5 ذكور – 2 إناث) هم: (بدر غريد البذالي – جابر مرزوق البذالي – سارة حسين الدابي – شيماء ناصر الهاجري – عبدالعزيز فيصل البذالي – عبدالله علي عبدالعزيز – علي عادل حسين).

– الدائرة الثالثة 5 مرشحين (3 ذكور – 2 إناث) هم: (ثامر ناصر العتيبي – خالد خيرالله مشاري – زهراء فيصل الشيرازي – سهيلة عبدالعزيز السالم – محمد بدر الجوعان).

– الدائرة الرابعة 10 مرشحين (9 ذكور – 1 إناث) هم: (أحمد نصار الشريعان – جراح مجبل المطيري – زيد صالح سعيد – سعود محمد الشويعر – سلطان مطني الشمري – عبدالغني عواد العنزي – علي دحام الرحيلي – فهد عويد البذالي – فهيمة نشمي الرشيدي – محمد فلاح الصليلي).

– الدائرة الخامسة 6 مرشحين (5 ذكور – 1 إناث) هم: (طلال محمد العازمي – عبير عبدالرحمن العتيبي – غانم عبدالله الحجيلان – فوزي صقر الصقر – نايف عبدالهادي العازمي – يعقوب عبدالله الرفاعي).

يذكر أن باب التنازل عن الترشح سيبقى مفتوحا أمام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع بسبعة أيام (أي حتى تاريخ 28 مارس الجاري) وذلك وفقا لقانون الانتخاب.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الرابع من مارس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) وأغلق نهاية الدوام الرسمي اليوم (عاشر أيام فتح باب الترشح).