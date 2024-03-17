“الاعلام” : منصة (51) الرقمية خدمة لبث محتوى مرئي ومسموع عبر الأجهزة الذكية والرقمية

أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام رئيس اللجنة التنسيقية لمنصة وزارة الاعلام الرقمية سعد العازمي اليوم الاحد أن منصة (51) تعد خدمة بث للمحتوى المرئي والمسموع تتجاوز حدود النموذج التقليدي من خلال البث والإرسال عبر الموجات اللاسلكية إلى تقديم المحتوى عبر الأجهزة الذكية والرقمية عبر الانترنت في أي مكان بالعالم.

وقال العازمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المنصة التي تستعد الوزارة لإطلاقها في 12 مايو المقبل وتحمل اسم منصة (51) تأتي مواكبة للتقنيات الحديثة في مجال الإعلام ولخلق خيار ملائم للأسرة الكويتية وفق الضوابط التي تسير عليها الوزارة من خلال الاشتراك فيها ويتم ذلك ببساطة عن طريق استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول من خدمتهم المفضلة القائمة على الاشتراك.

واضاف ان اختيار الانطلاقة الرسمية لمنصة (51) التي ستطلقها وزارة الاعلام بالتعاون مع شركة (فاست للاتصالات) في تاريخ 12 مايو القادم كونها تصادف ذكرى انطلاقة الإذاعة الكويتية بتاريخ 12 مايو 1951 حيث تم اختيار اسم (51) لرمزية السنة التي انطلقت فيها الإذاعة الكويتية.

ولفت إلى ان المنصة تتميز بأنها ستقدم انتاجا حصريا لها بالإضافة إلى خدمة البث المباشر للقنوات التلفزيونية من باقة تلفزيون دولة الكويت بجودة (HD) وستقدم أيضا بثا حيا للمحطات الإذاعية لدولة الكويت بالإضافة إلى خدمة الفيديو تحت الطلب (VOD).

وذكر أن الشركة المشغلة للمنصة تستطيع عرض أفلام ومسلسلات والدوريات الرياضية المختلفة وفق أطر تنظيمية مع وزارة الإعلام كما سيتاح للمشاهد خدمة الاستماع وتحميل البرامج الإذاعية الأرشيفية والجديدة بحيث سيكون هناك تواصل مباشر ما بين وزارة الاعلام والمشاهدين لأخذ تعليقاتهم وتقييمهم مباشرة.

وأكد العازمي في هذا الصدد أن أرشيف تلفزيون واذاعة دولة الكويت يزخر بالكثير من المقابلات والبرامج التي تم انتاجها سواء الفنية أو السياسية أو الاجتماعية بالإضافة إلى المسلسلات التي انتجتها وزارة الإعلام وتركت أثرا كبيرا في تكوين الشخصية الخليجية والاعمال الإذاعية من مقابلات وتسجيلات حصرية كل ذلك سيتم عرضه في المنصة.

وقال إن العالم تحول إلى عالم رقمي ومن ضمنه الإعلام بلا شك وهي قفزات كبيرة قدمتها التكنولوجيا ونحن نعيش في عصر الثورة الصناعية الرابعة فلابد من مواكبة هذا التقدم التكنولوجي حيث نشأت فكرة اطلاق المنصة بتوجيهات ودعم من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووكيل وزارة الاعلام الدكتور ناصر محيسن لإنشاء هذه المنصة الرقمية للقنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية والمحتوى الالكتروني الخاص بوزارة الاعلام.

وأكد أن كل ما سيعرض في المنصة سيكون خاضعا للمعايير والضوابط المطبقة في إذاعة وتلفزيون دولة الكويت وكذلك ما يخص محتوى الإعلانات فهي نفس المعايير الخاضعة للوائح الإعلان التجاري ووفق القرارات الوزارية الخاصة بلائحة الاعلانات التلفزيونية والإذاعية والمطبوعات في وزارة الإعلام رقم ( 991 لسنة 2022 ) ورقم ( 992 لسنة 2022 ) ورقم ( 993 لسنة 2022 ).

وبين ان الاشتراكات في المنصة سيكون منها ماهو بشكل مجاني وآخر مدفوع الثمن وسيتم دراسة تلك التقسيمات مع شركة (فاست للاتصالات) حيث تنص المزايدة بإتاحة الفرصة للشركة بجلب دوريات رياضية وأفلام ومسلسلات من حسابها وفق معايير وضوابط وزارة الاعلام.

واوضح ان المنصة ستكون متنوعة ومتوافقة مع احتياجات كل أفراد الأسرة حيث سيتم عرض ترشيحات ذكية من نظام الذكاء الاصطناعي تشمل الطبيعة الثقافية والدينية والاجتماعية وذلك وفق ميول المشاهد وطبيعة مشاهداته التاريخية التي سيقوم بتحليلها النظام حيث سنستخدم الذكاء الاصطناعي لفهم أفضل لسلوك المشاهد من خلال دراسة سلوكه وعمل الاحصائيات وتحليلها عن طريق ربطها بنوع الجنس والعمر والاهتمامات والتواجد الجغرافي.

واشار إلى انه سيكون هناك تواصل وتحليل لمدى رضا المشاهد ومشاركته وقياس تجربة المستخدم عن طريق الوقت الذي يقضيه في التطبيق او تكرار المشاهدات او حتى عملية البحث والانتقاء للبرامج وستكون تلك الاحصائيات خير مرشد لإدارة المنصة بهدف تطوير اعمالها وفق احتياجات المستخدمين. ولفت إلى ان المنصة ستكون متوافقة مع غالبية الأجهزة والأنظمة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط مثل شاشات التلفزيون الذكية بأنظمتها المختلفة بالإضافة إلى توافق نسخ أخرى من المنصة مع الهواتف الذكية بأنظمتها المختلفة والأجهزة اللوحية المختلفة كما أنه لضمان تجربة مميزة ستكون هناك خاصية ال( casting) والعرض على شاشات البروجكتر ليستفيد منها المشترك مضيفا انه لضمان أفضل تجربة للمستخدمين أثناء استخدام المنصة فإن السعة الشهرية لشبكة توزيع المحتوى ( content distribution network ) لن تقل عن ألف تيرابايت شهريا.

وبين انه ستتوفر طرق دفع اشتراكات مختلفة سواء البطاقات البنكية او حلول الدفع الرقمية.

وقال العازمي إن المزايدة التي فازت بها شركة (فاست للاتصالات) تنص على ان العائد على الوزارة حسب العقد هو خمسة مليون وخمسين ألف دينار كويتي خلال خمس سنوات بالإضافة إلى نسبة 10 بالمئة من صافي أرباح الإعلانات و10 بالمئة من الاشتراكات المدفوعة.