محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 مارس 2024

22 مارس، 2024
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
23 مارس 2024

حالة الطقس
نهارًا:
دافئ و تتحسن الرؤية الأفقية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبرودة و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 26°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 1 &#160 قدم.

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