حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 23 مارس 2024

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

دافئ و تتحسن الرؤية الأفقية و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبرودة و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق و فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

الحرارة العظمى: 26°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 1 قدم.