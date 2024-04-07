صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بتعيين خمسة محافظين لكل من محافظات الفروانية والعاصمة ومبارك الكبير والأحمدي والجهراء.

وفيما يلي نص المرسوم الأميري:

مرسوم رقم 62 لسنة 2024

بتعيين المحافظين

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت، والمراسيم المعدلة له،

-وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات،

-وعلى المرسوم رقم 137 لسنة 2021 بتعيين محافظ لمحافظة حولي،

-وعلى المرسوم رقم 97 لسنة 2022 بتكليف محافظ محافظة حولي القيام بأعمال محافظ العاصمة بالوكالة،

-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 648 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص في شأن نظام المحافظات،

-وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين بدرجة وزير لمدة أربع سنوات كل من:

1 – عذبي ناصر العذبي الصباح محافظا لمحافظة الفروانية.

2 – عبدالله سالم العلي الصباح محافظا لمحافظة العاصمة.

3 – صباح بدر صباح السالم الصباح محافظا لمحافظة مبارك الكبير.

4 – حمد سالم الحمود الصباح محافظا لمحافظة الأحمدي.

5 – حمد جاسم محمد محيسن الحبشي محافظا لمحافظة الجهراء.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

د. محمد صباح السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية بالوكالة

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في : 28 رمضان 1445 هـ

الموافق 7 ابريل 2024 م .