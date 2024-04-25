نقابة “الأوقاف” طالبت بإيقاف بعض القرارت التي مست حقوق الموظفين

قال أمين السر المساعد في نقابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منصور المطيري أن مجلس ادارة نقابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عقدت اجتماعا مع وكيل الوزارة ونقلت عدد من القضايا والملاحظات التي تهم شريحة كبيرة من موظفي الوزارة .

وأضاف ان النقابة بينت لوكيل الوزارة ضرورة إيقاف بعض القرارت اللي مست حقوق الموظفين كالخصومات العشوائية اللتي ارهقت الموظفين والتي في الأساس تعتبر خصومات بالخطأ لأن أغلبها إما في سنة الكورونا أو العطل الصيفية أو الربيعية .

وبين المطيري ان النقابة جاءت الى الاجتماع تحمل هموم الموظفين والتي قدمت الى الوكيل خلال الاجتماع كل المستندات والوقائق التي تثبت صحة الخصومات وعشوائيتها .

ومن جهة طالب المطيري بإيقاف القرار الوزاري رقم

‏003‪2 /202‪4

وما يتبعه من قرارت لذات الموضوع القاضي باسترداد الكوادر من الموظفين الذي تم تعيينهم في مراكز قطاع الدراسات الإسلامية و شؤون القرآن الكريم بأثر رجعي وحيث أن الوزارة هي من وزعتهم ومن بعدها تم نقلهم نقلا إجبارياً .