وزارة الاعلام أتمت استعداداتها لتغطية الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي السبت المقبل

أكد وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر المحيسن أن الوزارة أتمت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية لمواكبة الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي بالدائرتين السادسة والتاسعة المقررة يوم السبت 18 مايو الجاري.

وبين المحيسن في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن هذا الحدث الديمقراطي يمثل ركيزة من ركائز الديمقراطية الكويتية مؤكدا حرص الوزارة على مواكبة جميع الأحداث على الساحة المحلية تجسيدا لمسؤولية الاعلام المجتمعية ودوره الكبير بأن يكون قوة فاعلة ورقما مهما في معادلة التقدم والارتقاء.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بتغطية مباشرة لانطلاق العملية الانتخابية من خلال شبكة مراسلي تلفزيون دولة الكويت بالإضافة إلى برنامج مباشر خلال فترة الظهيرة لتقديم رؤية تحليلية لانتخابات المجلس البلدي ويتضمن أيضا متابعة لسير العملية الانتخابية وصولا إلى تغطية مباشرة لعملية إغلاق مراكز الاقتراع وإعلان النتائج من خلال النشرات والمواجيز الإخبارية.

وأشار إلى أن الوزارة وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري تواصل نهجها الذي يتسم بالمهنية العالية والموضوعية التي تؤكد على رسالة الإعلام السامية انطلاقا من استراتيجيتها التي تعد مظلة العمل الإعلامي بما تتسم به من شمولية وتكاملية وما تحتوي عليه من قيم وركائز تمثل منطلقا للريادة والتميز والإبداع.