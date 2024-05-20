أكدت وزارة التربية استمرار العمل بالآلية المعتمدة للدوام المرن لجميع العاملين في المدارس مشيرة إلى أن نظام (البصمة) المعمول به لم يطرأ عليه أي تغيير لاسيما فيما يتعلق بإثبات الحضور والانصراف.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن نظام البصمة يسري على أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية ما عدا المكلفين بأعمال الامتحانات في (الكنترول) أو خارج مقار مدارسهم لاختلاف طبيعة عملهم.

ودعت الجميع إلى تحري الدقة في نقل وتداول الأخبار وضرورة أخذ المعلومات من المصادر المعتمدة والحسابات الرسمية للوزارة.