الصين تحظر حسابات المؤثرين المروّجين لـ”الرفاهية” و”البذخ” في مواقع التواصل

أغلقت المنصات الصينية صفحات مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الأثرياء بسبب التباهي بأنماط حياتهم الفاخرة على الإنترنت وفي تحرك ضد محتوى “السلوك السيئ”.

ومن بين الشخصيات التي وجدت حساباتها محظورة على الإنترنت، صاحب مجوهرات وإكسسوارات فاخرة يُطلق عليه اسم “كيم كارداشيان الصين”.

رقابة على الإنترنت

واستهدف الحظر عددا كبيرا من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الأثرياء في الصين، حيث وجد العديد من المؤثرين مؤخرًا أن حساباتهم محظورة بسبب التباهي بأنماط حياتهم الفاخرة عبر الإنترنت.

ووفقاً لصحيفة تشاينا ديلي، تعد هذه الخطوة جزءًا من حملة القمع الأوسع التي تقوم بها المنصات على المحتوى “الموجه نحو القيم السلبية”، وهي عبارة تستخدمها منصات التواصل الاجتماعي وهيئات المراقبة والمواقع الإخبارية لوصف “السلوك السيئ” مثل التنمر عبر الإنترنت والمعلومات المضللة.

وفي 15 مايو، ذكرت صحيفة جلوبال تايمز المحلية، أن العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أعلنت أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المحتوى السلبي الذي يتباهى بالثروة ويعزز المادية.

ووفقا لصحيفة تشاينا ديلي، كان من بين المحظورين الانفلونسر “وانج” ولديه أكثر من 4 ملايين متابع على منصة الفيديو القصير Douyin، والذي تضمنت منشوراته حقائب اليد المصممة ومجموعات المجوهرات الفخمة، فضلاً عن ظهوره المتكرر في فعاليات العلامات التجارية الفاخرة، وكان يطلق عليه اسم “كيم كارداشيان الصيني”، لأنه يمتلك سبعة عقارات في مجمع سكني راقي في بكين.

وأظهر مقطع فيديو له في مقابلة مع قناة Phoenix TV في ديسمبر 2023، وانج وهو يعرض صندوق مجوهرات كبير به جميع الملحقات البراقة التي “ارتداها مؤخرًا، وكلها محفوظة بداخله”.

من أجل بيئة متحضرة

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن العديد من التطبيقات والمنصات مثل Tencent وDouyin وWeibo وXiaohongshu اتخذت موقفًا ضد المشكلات التي يثيرها المحتوى السلبي الموجه نحو القيم.

وفي منشور بتاريخ 15 مايو على حسابه الرسمي، كتب Weibo أنه ملتزم بخلق بيئة “متحضرة وصحية ومتناغمة”، ويشجع المستخدمين على إنشاء أو مشاركة محتوى “صادق وإيجابي موجه نحو القيمة”.

ولخلق جو مجتمعي إيجابي، أعلن مسؤولو ويبو أنهم سيتخذون إجراءات بشأن المحتوى الذي يظهر “البذخ والتبذير”، و”إظهار عبادة الثروة والمال”، بالإضافة إلى المحتوى السلبي الآخر الموجه نحو القيمة.

وفقًا لموقع Weibo، اعتبارًا من 15 مايو، قام “بتطهير” 1110 منشوات تتباهى بالثروة وغيرها من السلوكيات “السيئة” في محتواها، وتم حظر أو تعليق ما مجموعه 27 حسابًا، اعتمادًا على خطورة الانتهاك.

وأعلنت شركة Tencent Holdings، التي تمتلك برنامج الرسائل الفورية QQ، في نفس اليوم أنها استهدفت الحسابات التي “تروج للمادية” وأنماط الحياة الباهظة.

وقالت شركة Tencent إنها ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد جميع أنواع السلوك السيئ، بما في ذلك تلك التي تتباهى بالثروة، والمحتوى الذي “يميز ويسخر من أولئك الذين ليسوا أثرياء”.