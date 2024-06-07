أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة اليوم الخميس عن وصول ما يقارب مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم حتى نهاية اليوم حيث تمت جميع مراحل رحلتهم بيسر وطمأنينة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي شهد حضور وزير الاعلام السعودي سلمان الدوسري.

وأكد الدكتور الربيعة أن هذا النجاح جاء بفضل المولى عز وجل ثم بفضل الدعم غير المحدود من القيادة السعودية والجهود المخلصة لعاملي منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح أن المملكة منذ تأسيسها تشرفت بخدمة ضيوف الرحمن حيث تولي القيادة السعودية اهتماما بالغا بتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة وتقديم أعلى مستويات العناية والاهتمام لهم.

وشدد على ضرورة التزام جميع الحجاج بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع السلطات في المملكة حتى تمكنهم من خدمتهم على الوجه الأكمل وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وأكد الوزير الربيعة أن توجيهات القيادة السعودية تشدد على الإعداد المبكر لموسم الحج مع السعي الدؤوب والحرص المتواصل على مراجعة الخطط والمشاريع والمبادرات لتطويرها ومعالجة تحديات الأعوام السابقة والخروج بأفكار خلاقة تتحول إلى حلول واقعية ترتقي بخدمة حجاج بيت الله الحرام وبدعم من رؤية (المملكة 2030).

وقال ان وزارة الحج والعمرة استعدت لموسم حج هذا العام منذ نهاية موسم حج العام الماضي وذلك بلقاء رؤساء وممثلي مكاتب شؤون الحجاج وتسليمهم وثائق الترتيبات الأولية في يوم 12 من ذي الحجة 1444.

واشار الى القيام منذ نهاية موسم الحج العام الماضي بزيارة 11 دولة أجرى خلالها 24 لقاء رسميا بالمسؤولين في معظم هذه الدول وذلك للتباحث معهم مباشرة والعمل على استثمار فرص التسهيل على حجاجهم ومعالجة التحديات.

ولفت الى إطلاق حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج والحملات الوهمية وممارسات الاحتيال الإلكتروني في أكثرمن 20 دولة حول العالم إضافة إلى إطلاق الحملة الوطنية (لا حج بلا تصريح) بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة للتسهيل على كل من يؤدي الحج بالطرق النظامية من إتمام النسك براحة وتنظيم.

وقال ان الأشهر الماضية شهدت مواصلة تدريب أكثر من 120 ألف من العاملين وقادة مجموعات الحجاج لافتا الى عقد أكثر من 2500 ورشة تدريبية بعدد من اللغات في المملكة و10 أخرى في دول حول العالم وذلك حرصا على رفع كفاءة العاملين في المنظومة ولتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وأكد أن العاملين في منظومة الحج والعمرة من منتسبي القطاعات كافة يحظون بتأهيل علمي وعملي وخبرات رفيعة المستوى مستشعرين شرف الخدمة والمسؤولية الدينية والوطنية يساندهم ما يزيد على 10 آلاف متطوع ومتطوعة.

وفي مجال تهيئة وتطوير المنشآت في المشاعر أعلن الانتهاء من تجهيز منشأة الجمرات لتتواءم مع خطط التفويج والتنظيم مدعمة بمظلات علوية مع تلطيف للهواء بالرذاذ لخفض درجات الحرارة إلى جانب رفع كفاءة وجاهزية السلالم الكهربائية المتحركة بهدف تسهيل وصول الحجاج إلى مواقع رمي الجمرات.

وفيما يخص مشاريع الأنسنة وتحسين التجربة بين الوزير الربيعة أنه تم تطوير المنطقة المحيطة بالمشعر الحرام بتدشين مشروع (مسار المشعر الحرام) ليكون ملائما للمشي والتنقل.

وأعلن عن تم تجهيز أكبر محطة تبريد في العالم لتنقية الهواء في المسجد الحرام وذلك لتلطيف الأجواء وتبريدها على حجاج بيت الله الحرام.

وذكر ان موسم موس حج هذا العام سيشهد تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تبلغ 72 ألف راكب في الساعة الواحدة للإسهام في نقل ما يزيد عن 350 ألف حاج بين المشاعر المقدسة.

وأكد تسخير السعودية للإمكانات والقدرات كافة لإنجاح حج هذا العام في موسم يشهد تطورا استثنائيا ضمن تجربة تحويلية تدعمها مخرجات رؤية (المملكة 2030) في عامها الثامن عبر مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن تحقيقا لتطلعات القيادة السعودية.