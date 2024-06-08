“الصحة” تحدد 8 مراكز للصحة المدرسية لاستقبال الطلبة المبتعثين

أعلنت إدارة الصحة المدرسية عن استقبال الطلبة المبتعثين في مراكز الصحة المدرسية، لاستكمال إجراءات البعثات، حسب عنوان السكن الوارد في البطاقة المدنية.

وفي ذات السياق أعلنت مدير إدارة الصحة المدرسية الدكتورة وفاء الكندري عن تحديد 8 مراكز للصحة المدرسية لاستقبال الطلبة في جميع محافظات البلاد، لإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة.

وأوضحت الكندري أن المراكز التي تم تحديدها لهذا الغرض تشمل في محافظة العاصمة مركز حمد الصقر الصحي بالعديلية، ومركز الرقعي الصحي في محافظة الفروانية، ومركز الصحة المدرسية في مركز العدان الصحي التخصصي قطعه 2، في محافظة مبارك الكبير، ومركز الصحة المدرسيه في منطقة بيان (قطعه 8) في محافظة حولي، ومجمع الجهراء الصحي إضافة إلى مركز المطلاع الصحي N10 في محافظة الجهراء، ومركزي الفحيحيل الصحي وصباح الأحمد الصحي قطاع D في محافظة الأحمدي.

وأشارت إلى أن العيادات تستقبل الطلبة يوميا من الأحد إلى الخميس، من الساعة 7.30 صباحا إلى 1.30 ظهراً خلال الفترة الصباحية، ومن الساعة 2 ظهراً إلى 9 مساءً، عداً مركزي صباح الأحمد والمطلاع N10، حيث يقتصر استقبال الطلبة في يومي الأحد والثلاثاء فقط على الفترة الصباحية.

وأشارت إلى اشتراط حضور الطالب شخصيا، واحضار النسخ الورقية الأصلية للمستندات المطلوبة وصورة عنها، على أن تكون سارية الصلاحية، ويشمل ذلك خطاب القبول من وزارة التعليم العالي أو ما يثبت قبول الطالب بالجامعة، وصورة شخصيه حديثة، والبطاقه المدنية الأصلية، وشهادة الميلاد، وشهادة التطعيمات، وجواز السفر، والطلبات الخاصه بالجهة المبتعث لها إن وجدت.

وأكدت الكندري حرص وزارة الصحة على توفير سبل الرعاية والخدمة الصحية اللازمة للطلبة بسهولة، و وفق أفضل معايير الجودة، متمنية في الختام موفور الصحة والسلامة، والتوفيق والسداد لجميع الطلبة.