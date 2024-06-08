شاركت استشارية أمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير في وزارة الصحة الكويتية الدكتورة أسماء الكندري في المؤتمر العالمي السنوي للمناظير الجهاز الهضمي لعام 2024 في مدينة ميلان الإيطالية ممثلة عن الكويت والوحيدة التي تشارك في هذا المؤتمر من الشرق الأوسط.

وقالت الدكتورة أسماء الكندري اليوم الجمعة في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تلك المشاركة تعد فرصة تعليمية وتفاعلية فريدة من نوعها في المجال لكل من يرغب من المختصين في الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية والمستجدات في مجال مناظير الجهاز الهضمي معربة عن سعادتها وفخرها بتمثيل دولة الكويت في المؤتمر.

وأكدت الدكتورة الكندري على أهمية هذا الحدث العلمي والعالمي لما يحمله من قيمة بحثية وعلمية وسريرية للمختصين حول العالم عبر تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية بما يصب في صالح المرضى و اتباع أفضل السبل العلاجية للعديد من الحالات المرضية.

وشددت على ضرورة المشاركة في مثل هذه الفعاليات العالمية للمساهمة والعمل على تطوير المجال والأساليب العلاجية وتحديث البروتوكولات الطبية.

وقامت الدكتورة الكندري بإجراء عمليتين للمناظير نقلت على الهواء عبر التواصل المرئي وشوهدت تفاصيلها و بأبعادها العلمية والتعليمية إلى آلاف من المختصين في المجال حول العالم ناقلة خبرتها في مجال مناظير الهضمي إلى زملائها حول العالم مستفيدين من العديد من الأساليب العلاجية التي تتبعها لا سيما توظيفها للذكاء الاصطناعي في عمل المناظير.

ويشارك في المؤتمر على مدى يومي امس الخميس واليوم الجمعة أكثر من 25 ألف مشارك ومختص من الاطباء والفنيين في مجال مناظير الجهاز الهضمي في العالم سواء حضوريا أو عن بعد لاستكشاف كيفية استخدام أحدث التقنيات لتشخيص وعلاج مجموعة واسعة من الحالات الطبية والمعقدة واكتشاف أحدث التطورات في إجراءات المناظير الداخلية.

ويهدف هذا الحدث العالمي النوعي (المناظير على الهواء 2024) إلى أن يكون مرجعا سنويا وعالميا لمناظير الجهاز الهضمي يقدم أحدث الابتكارات التي تطلق للجمهور تتويجا لسنوات من البحث والخبرة المهنية.