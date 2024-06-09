“الجمارك” تضبط 29 ألف علبة مشروبات كحولية قادمة من دولة آسيوية في ميناء الشويخ

تمكّن رجال إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا من إحباط إدخال ما يقارب 29 ألف علبة من المشروبات الكحولية مخبأة بطريقة سرية في حاوية قادمة من دولة آسيوية.

وقد وصلت إلى ميناء الشويخ حاوية (40 قدما) مذكور في بيانها أنها تحتوي على مشروبات طاقة قادمة من إحدى الدول الآسيوية، حيث قام المفتشون الجمركيون بفحص الحاوية فحصاً دقيقاً، فتم العثور على ما يقارب 29 ألف علبة من المشروبات الكحولية وجرى تسليمها الى الجهات المختصه لإجراء اللازم.

وحذّرت الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بأشكالها وأنواعها كافة إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.