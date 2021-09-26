“التربية”: اكتمال دوام الهيئتين التعليمية والإدارية في كل المراحل

قالت وزارة التربية إنه ببدء دوام جميع العاملين في المرحلة الثانوية اليوم يكتمل دوام أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في كل المناطق والمراحل للعام الدراسي 2021-2022.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي إن عدد أعضاء الهيئة التعليمية في مدارس التعليم العام بالمرحلة الثانوية في مختلف المناطق والمراحل التعليمية بلغ 16892.

وأوضحت أن عدد العاملين من الذكور بلغ 7882 في حين بلغ مجموع الإناث 11010 ، منهم 3354 معلما ومعلمة في منطقة العاصمة التعليمية، و2353 في حولي التعليمية، فيما بلغ عدد العاملين في الفروانية التعليمية 3408 معلمين ومعلمات.

وأضافت إن عدد العاملين في منطقة الأحمدي التعليمية بلغ 4293 معلما ومعلمة، في حين بلغ عدد العاملين في الجهراء التعليمية 2748 ، وفي مبارك الكبير التعليمية 2203 ، و341 في إدارة التعليم الديني و192 في إدارةالتربية الخاصة.

وهنأت الوزارة جميع أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وأولياء الأمور والطلبة بالعودة رسميا إلى المدارس، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة الجميع وتوفير البيئة الملائمة للدوام المدرسي.