“الداخلية”: ضبط شخص يقوم بزراعة الماريجوانا وبحوزته 45 شتلة و4 كلغ جاهزة للترويج

أعلنت وزارة الداخلية ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في إدارة المكافحة المحلية تمكنت من القاء القبض على شخص يقوم بإدارة موقع يستخدمه في تخزين وزراعة الماريجوانا وعثر بحوزته على 45 شتلة و4 كلغ من الماريجوانا جاهزة للترويج ونحو 37 كلغ من المعادن الثمينة ومبالغ مالية حصيلة البيع وأكياس للتعبئة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الجمعة ان ذلك ياتي ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطاع الأمن الجنائي وتكثيف عمليات البحث والتحري حول تجار المواد المخدرة ومروجيها حماية للجميع من هذه الآفة الخطيرة وبمتابعة مباشرة من وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الاحمد الصباح.

واضافت انه جار احالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه مؤكدة أن رجال الأمن مستمرون بتوجيه الضربات لتجار ومهربي المخدرات.

وأهابت بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ 112 والخط الساخن للادارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).