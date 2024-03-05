مؤسس (أمازون) جيف بيزوس يستعيد لقب أغنى شخص في العالم

أفاد تقرير اقتصادي اليوم الاثنين باستعادة مؤسس شركة (أمازون) جيف بيزوس لقب أغنى شخص في العالم وذلك لأول مرة منذ عام 2021 متفوقا بذلك على إيلون ماسك الذي هيمن لفترة على هذا اللقب.

وأظهر (مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات) صافي ثروة مؤسس (أمازون) 200 مليار دولار ويليه ماسك ب198 مليار دولار إذ خسر الأخير نحو 31 مليار دولار بعد أن تراجعت أسهم شركته للسيارات الكهربائية (تسلا) بنسبة 7 بالمئة خلال العام الماضي.

وحل في المرتبة الثالثة رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو بصافي ثروة بلغت 197 مليار دولار وفي المركز الرابع ومارك زكربيرغ بصافي ثروة 179 مليار دولار وبيل غيتس بثروة بلغت 150 مليار دولار.

وكان المليارديرات الثلاثة (بيزوس وماسك وبرنار أرنو) يتنافسون مع بعضهم البعض على المركز الأول منذ أشهر ويتم تبادل لقب أغنى شخص في العالم كل بضعة أشهر اعتمادا على أداء الأسواق وفق المؤشر.