دورة الألعاب الخليجية بالإمارات: الكويت تواصل إحراز الميداليات في ألعاب القوى والريشة الطائرة

واصل منتخبا الكويت لألعاب القوى والريشة الطائرة اليوم السبت تحقيق الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية خلال منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المنعقدة في الإمارات حتى الثاني من مايو المقبل.

ففي اليوم الثاني من مسابقة ألعاب القوى بدورة الالعاب الخليجية حقق منتخب الكويت الميدالية الذهبية بكل من دانيا راشد في سباق 100م حواجز وياسمين وليد في مسابقة الوثب الطويل فيما حقق الميدالية الفضية فريق المنتخب للتتابع المتنوع المكون من ياسمين وليد وأسماء العتال وجود العتيبي ودانيا راشد وحمدان السويد في سباق 1500م.

وحصلت دلال العازمي من منتخب الكويت لألعاب القوى على الميدالية البرونزية في مسابقة رمي القرص وأيضا حقق أحمد ذياب الميدالية البرونزية في سباق 1500م.

أما في منتخب الكويت للريشة الطائرة فحققت فاطمة دحام وزينب عبد الله الميدالية الذهبية في مسابقة “زوجي السيدات” وحصل على الميدالية البرونزية كل من عبد العزيز الرشيدي وبندر الوصيص في “زوجي الرجال” وعبد العزيز الرشيدي وفاطمة دحام في “زوجي المختلط”.

وانطلقت دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة في 16 أبريل الجاري وتستمر حتى 2 مايو المقبل بمشاركة 3500 رياضي ورياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.