جامعة الكويت: تحقيق بشأن ما أثير عن قيام أكاديمي بالتشكيك في القرآن

أكد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د. فايز منشر الظفيري بأنّ جامعة الكويت تتابع بحرص شديد ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية بالتشكيك في القرآن الكريم وستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة والعاجلة لاستيضاح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح، مشدداً على حرص الجامعة على صيانة المؤسسة الأكاديمية وضرورة احترام ديننا الحنيف وقدسية قرآننا الكريم والذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية والابتعاد عن كل ما يخالف القانون.

ونوّه بأنّ الإدارة الجامعية ملتزمة بتقصي الحقائق وتطبيق القانون بما يعزز مكانة جامعة الكويت وسمعتها الأكاديمية وسمعة منتسبيها.