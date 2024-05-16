بوشهري يعتمد الدفعة الأولى من كشوفات ⁧‫”الأعمال الممتازة”‬⁩ لموظفي ⁧‫”الكهرباء”‬⁩.. والصرف خلال أيام

اعتمد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير دولة لشؤون الإسكان، د.محمود بوشهري الدفعة الأولى من كشوفات الأعمال الممتازة، تماشياً مع توجهات الدولة في دعم وتشجيع الكفاءات الوطنية المتميزة. وقالت «الكهرباء» في بيان صحافي اليوم الخميس إنه من المتوقع أن يتم صرف المكافأت خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى التنسيق والعمل مع ديوان الخدمة المدنية لإنهاء الاجراءات الخاصة بالموظفين الذين يعملون وفقا لنظام النوبات، تمهيدا لصرف المكافأة لمستحقيها.