الدوري الإنكليزي: ثنائية هالاند تضع مانشستر سيتي على أعتاب اللقب

قاد النرويجي إرلينغ هالاند بثنائية ذهبية مانشستر سيتي حامل اللقب بإحكام قبضته على صدارة ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم قبل مرحلة واحدة ومفصلية لنهاية الموسم، على حساب أرسنال، بعد فوزه على توتنهام 2-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة 34.

وفي احدى اهم مباريات الموسم من دون منازع، نجح سيتي في انتزاع الصدارة بفارق نقطتين عن أرسنال، وبات مصير اللقب بين أيدي فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا نهاية هذا الاسبوع.

وانهى رجال المدرب الاسترالي أنج بوستيكوغلو الشوط الاول بتفوق ملحوظ في الاستحواذ، وهو أمر ليس بمعهود في معظم مباريات السيتي.

ونجح سيتي في تنفس الصعداء بتسجيله هدفا مبكرا في الشوط الثاني اثر لعبة مشتركة، فأوصل البرتغالي برناردو سيلفا كرة داخل المنطقة الى دي بروين قبل ان يعكسها الاخير متقنة الى هالاند الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (51).

ونال البديل جيريمي دوكو ركلة جزاء اثر تعرّضه للعرقلة داخل المنطقة من بيدرو بورو، فانبرى هالاند الى الركلة بنجاح حاسما فوز سيتي بأغلى انتصاراته هذا الموسم (90+1).