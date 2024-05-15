دوري زين للقدم.. الفحيحيل يتعادل مع النصر بهدفين ضمن مواجهات الجولة الـ26

تعادل فريق نادي الفحيحيل لكرة القدم اليوم الأربعاء مع نظيره النصر بهدفين لكل منهما في افتتاح مواجهات الجولة الـ26 من (مجموعة البطولة) في إطار منافسات الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين).

وعلى استاد (الشباب) سجل أهداف (النصر) اللاعبان زاباتا في الدقيقة الثامنة وأيمن لقجع في الدقيقة الـ84 في حين سجل للفحيحيل أحمد الرياحي في الدقيقة الـ19 ووليام باروس في الدقيقة الـ93.

وبهذه النتيجة رفع (الفحيحيل) رصيده إلى 31 نقطة يشغل بها المركز الخامس في حين وصل (النصر) إلى النقطة الـ25 تضعه في المركز السادس.

وتستكمل مباريات الجولة غدا بلقاء (القادسية) و(العربي) فيما يواجه (الكويت) نظيره (السالمية).

وقسمت فرق الدوري الممتاز بعد الجولة الـ18 إلى مجموعتي (البطولة) و(الهبوط) إذ تضم الأولى الفرق المتنافسة على اللقب (من الأول إلى السادس) مع الحفاظ على نقاطها وهي فرق الكويت والعربي والقادسية والسالمية والنصر والفحيحيل.

أما مجموعة (الهبوط) فتضم الفرق الأربعة الساعية لتفادي الهبوط مع الحفاظ على نقاطها أيضا وهي كاظمة والشباب وخيطان والجهراء.