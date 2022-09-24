أكثر من 204 آلاف طالباً وطالبة يدشنون العودة الشاملة غداً في رياض الأطفال والابتدائي

يدشن نحو 204.091 طالباً وطالبة غداً العام الدراسي الجديد 2023/2022 بالعودة الحضورية الشاملة في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بواقع 43346 طفلاً في المستويين الأول والثاني و160745 طالباً وطالبة في الصفوف الابتدائية الخمسة، على أن يلتحق بهم يوم الأحد المقبل الموافق 2 أكتوبر 129832 طالباً وطالبة في المرحلة المتوسطة و91578 في الصفوف الثانوية وسط استعدادات تربوية جيدة ومستقرة.

ميدانياً، خلصت وزارة التربية إلى توفير أهم مقومات العام الدراسي الجديد ومنها الكتب المدرسية، والأثاث، وتوزيع الهيئات التعليمية والإدارية على مراكز عملها الجديدة، وتعزيز المدارس العاملة بعدد إضافي من عمال النظافة ومنها مدارس غرب عبدالله المبارك التي دخلت الخدمة أخيراً.

وتشهد رياض الأطفال غداً عودة الوجبات المدرسية بعد انقطاع طويل خلال أزمة كورونا الصحية، حيث تعاقدت وزارة التربية مع شركة المطاحن الكويتية بالشراء المباشر لتوفير الوجبات لمدة شهر كامل، إلى حين ترسية عقود التغذية التي أصبحت على وشك الإنتهاء في الجهات الرقابية، فيما تعود الحافلات المدرسية مطلع الفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس وتعمل مطلع الفصل الحالي في مدارس التربية الخاصة والمعاهد الدينية فقط.